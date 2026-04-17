Ayuso cuestiona la «prioridad nacional» exigida por Vox para el acuerdo en Extremadura: «No se puede dejar a nadie al margen si has contribuido»

Díaz Ayuso, este viernes en Bruselas Marius Burgelman / EUROPAPRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en Extremadura y ha asegurado que ahora toca ponerse «manos a la obra» tras meses de negociación, pero ha advertido también que el concepto «prioridad nacional» recogido en ese acuerdo debe ajustarse al marco legal.

«Quiero felicitar a María Guardiola por haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera y de tanto trabajo. Y pienso que, después de tanto hablar, creo que ya ha llegado el momento de ponerse manos a la obra», ha señalado Ayuso en declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas.

Preguntada no obstante por el concepto de «prioridad nacional» recogido en el acuerdo, especialmente en relación con el acceso a ayudas sociales, la presidenta madrileña ha defendido que cualquier medida debe ajustarse al marco legal, alegando que no se excluirá a nadie que tenga derecho a ellas.

«Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos», ha afirmado, para insistir en que «no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido».

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En este sentido, Ayuso ha sido tajante al asegurar que, «como se va a tener que cumplir la ley», considera que «muchos de esos requisitos no son legales». «El tiempo pondrá todo en su sitio. Yo creo que no se puede dejar al margen a nadie, por ejemplo, del sistema sanitario, como se nos ha pedido a nosotros también en Madrid», ha apostillado.