Alerta en Lérida por la salida de prisión de un asesino múltiple no rehabilitado

Imagen de archivo de un patio interior en la cárcel de O Pereiro PABLO ARAUJO

Se llama Dino Marcelo Miller y está considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Cataluña. Cumplía condena en la prisión de Ponent, en Lérida, por varios robos a mano armada. Hasta ayer, que salió en libertad. En realidad, Miller lleva más de dos décadas entre rejas, porque antes había sido condenado por la Audiencia de Barcelona a un total de 78 años de cárcel por tres homicidios. El 20 de mayo de 1998 mató a Javier Guerra Hidalgo, un agente del Cuerpo Nacional de Policía que trató de detenerlo tras asaltar una sucursal de La Caixa en Barcelona. Unos días antes, Miller disparó contra el expolicía local José Gilart, implicado en el doble crimen del bar Snoopy de Barcelona. Gilart quedó postrado en estado vegetativo hasta morir dos años después a consecuencia de las heridas. Y un par de meses antes, en marzo de aquel año, cosió a puñaladas a un joven portero de discoteca. Permaneció en la cárcel hasta el 2021, aunque a los pocos meses perpetró en Lérida varios robos a mano armada, por los que tuvo que volver a prisión. Este miércoles salió en libertad pese a los informes desfavorables de las autoridades penitenciarias, que consideran que no está rehabilitado y puede ser un peligro para la seguridad pública.

La Generalitat, que tiene competencias en esta materia, alertó de la situación a la Fiscalía, que pidió a los Mossos que sometan a Miller a una vigilancia blanda, «no invasiva». A diferencia de otros casos, en especial los condenados por delitos contra la libertad sexual, a Miller no se le podrán implantar dispositivos electrónicos de geolocalización ni estará obligado a comparecer periódicamente ante la policía. Tampoco está obligado a comunicar posibles cambios de residencia. La ley es clara en este sentido: no se puede vigilar a personas concretas si no es con un motivo, y si hace falta vulnerar alguno de sus derechos, es preciso que lo autorice antes un juez.