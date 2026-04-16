Zarrías admite que pagó 16.000 euros a Leire Díez para que investigara si Villarejo estaba detrás del caso ERE

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

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El exvicepresidente de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE, Gaspar Zarrías, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para declarar como testigo en el caso Leire Díez
El exvicepresidente de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE, Gaspar Zarrías, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para declarar como testigo en el caso Leire Díez Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

El exdirigente socialista entrega al juez una copia de los informes que recibió, aunque dice que la información aportada por la fontanera del partido ya estaba publicada

16 abr 2026 . Actualizado a las 13:27 h.

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, reconoció este jueves ante el juez Arturo Zamarriego, instructor del caso, que efectuó un pago total de 16.000 euros a la exmilitante del PSOE Leire Díez por

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