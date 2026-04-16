Zarrías admite que pagó 16.000 euros a Leire Díez para que investigara si Villarejo estaba detrás del caso ERE

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE, Gaspar Zarrías, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para declarar como testigo en el caso Leire Díez Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, reconoció este jueves ante el juez Arturo Zamarriego, instructor del caso, que efectuó un pago total de 16.000 euros a la exmilitante del PSOE Leire Díez por