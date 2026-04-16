Zarrías admite que pagó 16.000 euros a Leire Díez para que investigara si Villarejo estaba detrás del caso ERE
MADRID / COLPISA
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El exdirigente socialista entrega al juez una copia de los informes que recibió, aunque dice que la información aportada por la fontanera del partido ya estaba publicada16 abr 2026 . Actualizado a las 13:27 h.
El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, reconoció este jueves ante el juez Arturo Zamarriego, instructor del caso, que efectuó un pago total de 16.000 euros a la exmilitante del PSOE Leire Díez por