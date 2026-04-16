La UCO certifica que Koldo gestionó directamente con Armengol la entrega de mascarillas de Aldama

La presidenta del Congreso, Francina Armengol SERGIO PEREZ | EFE

Son 190 folios en los que la Guardia Civil destapa con un nivel de detalle inédito la profunda infiltración de la presunta red criminal liderada por Víctor de Aldama y Koldo García. El informe 62/2026 que la Unidad Central Operativa (UCO) acaba de entregar al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del tronco central del caso Koldo, certifica que el entonces asesor del ministro de Transportes gestionó directamente con Francina Armengol, saltándose todos los canales oficiales, la adjudicación de contratos millonarios a las empresas de Víctor de Aldama, tanto a Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas como a la compañía Eurofins Megalab para la realización de pruebas PCR.

Toda esta operativa comercial —explica la UCO en este vasto documento al que ha tenido acceso este periódico— se desarrolló bajo un esquema sistemático de influencias al más alto nivel, saltándose en la práctica los canales institucionales tradicionales. Una maquinaria en la que Koldo era la «correa de transmisión» de la trama, en palabras de la Guardia Civil. Lo más llamativo del documento elaborado por los investigadores policiales son las numerosas conversaciones de WhatsApp intervenidas, las cuales evidencian una comunicación fluida, excepcionalmente directa y de una enorme confianza entre la máxima autoridad política de las islas y Koldo García, quien en ese momento ejercía como asesor personal de José Luis Ábalos.

El origen del polémico contrato de 3,7 millones de euros adjudicado a la mercantil Soluciones de Gestión se fraguó a finales de abril del 2020. Según detalla la Guardia Civil, el primer contacto registrado entre Koldo García y la presidenta autonómica marca claramente el tono de la relación que ambos mantenían. El 25 de abril, Koldo se presenta ante la líder regional apelando directamente a la figura de su jefe en el Ministerio, enviándole el siguiente mensaje: «Buenos días presidenta ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil. Soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos, si puede por favor me llama cuando pueda gracias» (sic).

Lejos de delegar este ofrecimiento puramente comercial en los canales técnicos de la administración sanitaria, Francina Armengol asume rápidamente un papel activo en la gestión. Al día siguiente, el 26 de abril, la propia presidenta balear contacta con el asesor para solicitarle material específico tras dar por bueno un primer envío gestionado por Manuel Palomino, alto cargo de la sanidad balear. Armengol le escribe textualmente: «Bd! Manuel me dijo que fue bien. Por cierto, ¿tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?».

«Te lo arreglo»

La respuesta de Koldo evidencia su posición de intermediario dentro de la trama investigada, contestando con un escueto pero efectivo «te lo arreglo» y pidiéndole margen de maniobra con la frase: «Déjame unas horas». Poco después de este intercambio, Koldo le traslada a la presidenta una oferta económica concreta y cuantificada por parte de la trama empresarial: «Saldría un millón (de mascarillas) sobre 800.000 euros depende el avión y trasporte».

Ante esta propuesta directa, Armengol acepta la intermediación y procede a redirigir la gestión puramente operativa a su cargo de confianza, respondiendo: «Gracias. Coméntalo a Manuel. Estoy en la videoconferencia con el Presidente», para rematar la operación añadiendo un rotundo «Ok, les llamo».

El nivel de extrema confianza que se forjó mediante estas interacciones llegó a un punto en el que el asesor del ministro se sentía con la total libertad de reclamar favores estrictamente personales a la máxima autoridad balear. El 18 de mayo del 2020, Koldo le escribe: «Presidenta, perdone que la moleste por favor llámame cuando pueda». Al indicarle Armengol que en ese preciso momento se encontraba ocupada y reunida, él insiste de manera pertinaz reclamando su atención personal, afirmando: «'Por fa' no te olvides de mi cuando puedas, que es una tontería e igual me puedes ayudar». Ante semejante insistencia, la presidenta contesta indicando que el canal para los negocios sanitarios seguía completamente abierto, señalando: «Ahora te llama Manuel por las mascarillas».

La influencia de la red investigada no se limitó al lucrativo negocio de los tapabocas. La UCO detalla profusamente cómo la organización criminal, impulsada en la sombra por Víctor de Aldama y sus principales socios empresariales como Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno, maniobró activamente para hacerse con los codiciados contratos de test de antígenos y pruebas PCR en los aeropuertos y para los residentes de las islas. Para este segundo foco de negocio, el vehículo corporativo utilizado fue la empresa Eurofins Megalab.

«Necesito hablar con el ministro»

De nuevo, la vía de entrada primordial para conseguir penetrar en el mercado autonómico volvió a ser la comunicación directa, personal y constante entre Francina Armengol y Koldo García. De hecho, el informe policial refleja de manera contundente cómo Armengol también recurría a Koldo en sentido inverso, utilizándolo para lograr acceder a las más altas esferas gubernamentales.

El 15 de junio del 2020, la presidenta le pide auxilio para sortear las barreras burocráticas del Gobierno central: «H! Necesito hablar con el ministro. Le he dejado mensaje a través de secretaría. ¿Me puedes ayudar?». Al día siguiente, Armengol le rinde cuentas amigablemente sobre sus exitosas gestiones afirmando: «Me dijo que lo ve factible (...) El problema es Sanidad (...) Pedro lo vio bien».

La implacable presión comercial de la trama prosiguió a lo largo del verano de ese mismo año. El 17 de agosto, Koldo vuelve a contactar directamente a la presidenta para tratar de darle un nuevo impulso a los contratos de las pruebas PCR, escribiendo: «Buenos días, perdona que te moleste. No sé si estás de vacaciones o no pero si puedes llámame por favor, gracias». Esa misma tarde, tras las habituales gestiones e insistencias de Koldo, Armengol decide facilitarle a través de la aplicación WhatsApp el número de teléfono particular de Patricia Gómez, quien ejercía como consejera de Salud del Gobierno de Baleares.

La mandataria le facilita el contacto escribiendo: «Hola! Es el número de la consejera de salud». La sorprendente respuesta que el asesor del ministro dedica a la presidenta de la comunidad autónoma ilustra la enorme y atípica confianza existente entre ambos dirigentes políticos: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo».

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Estas influencias llegaron hasta el extremo de intentar forzar encuentros físicos y presenciales de alto nivel. El 16 de noviembre del 2020, el informe revela que Koldo presiona de manera decidida a Armengol para tratar de agendar urgentemente una reunión en Palma de Mallorca destinada al equipo de Víctor de Aldama. En sus mensajes, el asesor le exige: «...necesito una cita contigo el miércoles», e incluso llega a proponerle fórmulas de encuentro encubiertas: «Por favor puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado y así mejor es que los vuelos los tienes jodidos, si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre».