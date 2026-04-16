Tragedia en Santander con seis muertos: un informe pericial concluye que la pasarela colapsó por un fallo de los herrajes, que estaban corroídos
SANTANDER / COLPISA
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La estructura se abrió hacia abajo, basculó sobre los apoyos de los extremos como un trampolín doble, y provocó la caída al vacío. El mantenimiento «fue insuficiente» y la inspección, «si es que se llegó a hacer, negligente»16 abr 2026 . Actualizado a las 11:55 h.
Un fallo en los herrajes de las vigas secundarias, por el efecto de la corrosión, fue lo que provocó que la pasarela de El Bocal (ubicada en la senda costera de Santander) se derrumbara causando