El Supremo rechaza la suspensión urgente de la regularización extraordinaria de migrantes

Marroquíes hacen cola en los exteriores del consulado en Sevilla para solicitar documentación para la regularización Laura Rincón | EFE

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la suspensión urgente del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes que había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En un auto recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima la solicitud de esa asociación para la medida cautelar contra la iniciativa del Gobierno, al considerar que no concurren circunstancias de especial urgencia.

Los magistrados acuerdan tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario y dan un plazo de alegaciones de 10 días a la parte demandada.

La regularización fue adoptada el pasado martes, con la aprobación del Gobierno en el Consejo de Ministros del real decreto con el que prevé que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones.