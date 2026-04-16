Roba un coche, se queda sin combustible en la autovía en Málaga y muere atropellado por un camión

Coche de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo CARMELA QUEIJEIRO

El accidente del pasado fin de semana en Nerja (Málaga) encierra una compleja historia que arranca días antes en Madrid. Allí, el conductor, a la postre fallecido, habría robado un coche que se le quedó sin combustible en mitad de la autovía a su paso por la costa oriental malagueña y un camión que circulaba detrás no lo pudo esquivar y lo embistió. El siniestro se registró sobre las 1:30 horas de la madrugada de este sábado en el kilómetro 934 de la A-7, en sentido Málaga. Según las primeras informaciones, un coche se quedó parado en el carril derecho de la carretera, sin luces ni señalización, y el camión que venía detrás lo alcanzó, ocasionándole la muerte al conductor del turismo.

Según ha podido saber el diario SUR, el fallecido fue identificado rápidamente. Era un hombre de 33 años de origen ecuatoriano. Algunas fuentes apuntan a que había salido días antes de prisión en Madrid. Al parecer, allí habría robado un automóvil en el que se habría desplazado hasta la Costa del Sol.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se han hecho cargo de la investigación para reconstruir el accidente, han llegado a la conclusión de que el turismo se quedó sin combustible mientras el hombre circulaba por la autovía, a su paso por Nerja, lo que precipitó el accidente.