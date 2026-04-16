El PP y Vox cierran un primer pacto de gobierno en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola Rodrigo Jimenez | EFE

El PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Extremadura después de semanas de intensas negociaciones. De esta forma, todo parece indicar que María Guardiola, actual presidenta de la comunidad, será investida de nuevo al cargo, según han indicado a Europa Press fuentes del PP. El 4 de mayo expiraba el plazo para cerrar un acuerdo, ya que en caso contrario, se disolvería el Parlamento extremeño y se convocarían de nuevo elecciones. Tras varias reuniones y una investidura fallida el pasado marzo, ambos partidos han sellado finalmente este jueves un acuerdo.

Así lo han anunciado este jueves por la tarde la propia Guardiola y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle. A través de este acuerdo inicial, la formación liderada por Santiago Abascal se asegura dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, a cambio de investir a la representante del PP como presidenta de la comunidad.

Los dirigentes regionales de los dos partidos, en una comparecencia conjunta convocada esta tarde en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, se han mostrado satisfechos con un pacto que consta de 61 puntos y 74 medidas. Guardiola aseguró que, así, han acercado posturas «más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir».

Por su parte, Fernández Calle ha aseverado que el acuerdo supone «un muy satisfactorio gobierno para la región», que a su juicio «va a impulsar a Extremadura como nunca antes».

La intención es que el pleno de investidura se celebre la próxima semana, el martes 21 y miércoles 22 de abril, y que María Guardiola sea reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura el viernes 24 de abril.