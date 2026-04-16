La mujer de Cerdán comparece en la comisión del caso Koldo pero se niega declarar

Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, comparece en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo Borja Sánchez-Trillo | EFE

A la tercera fue la vencida. Después de un trimestre de tiras y aflojas, la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo por fin este jueves recibió a una de sus comparecientes más esperadas. Francisca Muñoz Cano, conocida como La Paqui y esposa del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, acudió al llamado de la Cámara Alta, después de haber esquivado la cita en diciembre y en abril cuando no se personó pretextando su supuesto delicado de estado de salud.

Pero La Paqui no declaró. La esposa de Cerdán se dedicó a mirar el móvil después de anunciar que guardaría silencio. La esperadísima aparición de Muñoz este jueves en el Senado puso punto una larga película que comenzó el pasado 15 de diciembre. En aquella primera convocatoria, La Paqui no acudió al Senado y presentó documentación médica que llevó a la comisión a suspender su comparecencia hasta una supuesta recuperación.

El segundo plantón tuvo lugar el pasado 6 de abril. En esa ocasión, los abogados de Muñoz volvieron a remitir un informe en el que se reiteraba la imposibilidad de asistir por motivos de salud. La comisión, dominada por la mayoría del PP, decidió entonces volver a citarla, en un intento de garantizar su testimonio en una investigación considerada clave para esclarecer el alcance de la presunta trama de comisiones ilegales.

Aquella segunda ausencia ya generó un profundo malestar entre los populares, que empezaron a cuestionar abiertamente la veracidad de los informes médicos, ya se publicaron imágenes del matrimonio disfrutando de las procesiones de Semana Santa en la localidad de Milagro, en Navarra, lo que el PP interpretó como una contradicción evidente con el supuesto estado de salud alegado.

La insistencia del Senado en escuchar a Muñoz se debe a que su nombre aparece mencionado en diversos pasajes de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigan una presunta trama de cobro de comisiones del 2 % por adjudicaciones de obra pública.

Uno de los elementos más llamativos es el uso de una tarjeta de crédito vinculada a la empresa Servinabar, propiedad del empresario Antxon Alonso y supuestamente participada por Cerdán. Según los investigadores, esa tarjeta habría sido utilizada para sufragar gastos personales durante años, acumulando más de 33.000 euros en consumos entre el 2016 y el 2024.

Entre esos gastos figuran compras en grandes almacenes, restaurantes, viajes y otros desembolsos cotidianos. Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil reflejan incluso la preocupación interna dentro del entorno de la trama por el nivel de gasto atribuido a Muñoz, considerado excesivo y poco discreto. La mujer de Antxon, según estas escuchas, avisó a su marido a que el nivel de vida La Paqui había provocado rumores entre las vendedoras de El Corte Inglés.

Además, la UCO pone el foco en la relación laboral de La Paqui con la cooperativa Noran, vinculada también a los principales investigados. Muñoz trabajó en esta entidad durante cinco meses en el 2018, período en el que percibió 9.500 euros. Según los agentes, los fondos de la cooperativa procedían mayoritariamente de Servinabar, lo que refuerza la hipótesis de que estas contrataciones podrían haber servido como mecanismo para distribuir dinero de origen presuntamente irregular.