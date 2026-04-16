Los jueces madrileños se unen en defensa de Peinado frente a los ataques del Gobierno

Melchor Saiz Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

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El juez Juan Carlos Peinado, saliendo de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid), en una imagen de archivo.
El juez Juan Carlos Peinado, saliendo de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid), en una imagen de archivo. Mariscal

Los magistrados de instrucción de la capital apuntan directamente contra Bolaños por «socavar» la «confianza» de los ciudadanos en la Justicia tras las críticas del ministro a la instrucción del caso que afecta a la mujer de Sánchez

16 abr 2026 . Actualizado a las 12:17 h.

Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid cierran filas con el juez del caso Begoña Gómez. Los togados suscribieron este jueves una declaración oficial de apoyo al magistrado Juan Carlos

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