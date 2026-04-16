Los jueces madrileños se unen en defensa de Peinado frente a los ataques del Gobierno

El juez Juan Carlos Peinado, saliendo de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid), en una imagen de archivo. Mariscal

Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid cierran filas con el juez del caso Begoña Gómez. Los togados suscribieron este jueves una declaración oficial de apoyo al magistrado Juan Carlos