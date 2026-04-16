Los jueces madrileños se unen en defensa de Peinado frente a los ataques del Gobierno
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los magistrados de instrucción de la capital apuntan directamente contra Bolaños por «socavar» la «confianza» de los ciudadanos en la Justicia tras las críticas del ministro a la instrucción del caso que afecta a la mujer de Sánchez16 abr 2026 . Actualizado a las 12:17 h.
Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid cierran filas con el juez del caso Begoña Gómez. Los togados suscribieron este jueves una declaración oficial de apoyo al magistrado Juan Carlos