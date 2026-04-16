El hermano de Ximo Puig se sentará en el banquillo por la trama de las subvenciones

Francis Puig (a la izquierda de la imagen) acompañado de su abogado, en una imagen de archivo Efe

Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por el supuesto fraude en la captación de subvenciones para el fomento del valenciano. Lo hará junto a su socio de cabecera, Adell Bover, en el conocido como cártel de las productoras. Esta es la principal conclusión del auto de la Audiencia de Valencia, que rechaza los recursos de los dos investigados contra la incoación del auto equivalente a su procesamiento.

Los recurrentes alegaron, entre otros motivos, indefensión. Su tesis es que durante la instrucción se les investigó por «fraude de subvenciones» y el auto de transformación cambió la calificación a «estafa», un delito que consideraban no homogéneo. De hecho, es ese el ilícito penal por el que la Fiscalía Anticorrupción pide cárcel para ambos. Igual que lo hace también el PP, representado por el letrado Víctor Soriano, y la Abogacía de la Generalitat, que reclama el dinero supuestamente desviado, tras personarse en el último momento en este asunto.

La Audiencia asegura que los investigados conocieron los hechos desde el inicio de la querella -todo comenzó con una denuncia del PP- y fueron interrogados minuciosamente sobre las sociedades, las facturas y los servicios presuntamente no prestados por parte de las mercantiles, según se ha acreditado en diferentes informes policiales. Además, recuerdan que esa calificación jurídica no condiciona la evaluación posterior que hagan las respectivas acusaciones. El único elemento que, en realidad, condiciona es el relato de hechos. De igual modo, recuerdan que la jurisprudencia permite acusar por estafa en determinados supuestos del delito de fraude de subvenciones, en concreto, cuando no se rebasan los 120.000 euros anuales de fraude, según informa Las Provincias.

Los magistrados de la Sección Tercera subrayan también toda una serie de indicios alrededor de la actuación de ambos investigados, material que ha quedado perfectamente recogido en el «descriptivo y detallado» auto ahora impugnado. De esta forma, contrasta con la tesis de las defensas de que carecía de motivación. Por ejemplo, recuerdan que Francis Puig solicitó subvenciones para las mercantiles Comunicacions dels Ports SA (CDP) y de Masmut Produccionss SL (MMP) -estando esta participada por CDP como única socia-.

La mercantil recibió fondos durante los cuatro ejercicios que se investigan en el procedimiento (el 2015, el 2016, el 2017 y el 2018). Las sospechas aparecen en el uso para la concesión de las ayudas de facturación de empresas presuntamente vinculadas y facturas supuestamente duplicadas y cruzadas. Y también se menciona al otro investigado, Joan Adell Bover, que aportó presuntamente facturación de sus sociedades a las subvenciones obtenidas con la finalidad supuestamente de simular gastos. Relacionado con esto, se menciona a Masmut Produccions SL como una empresa ficticia e instrumental, de modo que no cumplía el presupuesto de empresa beneficiaria de las subvenciones.

Describe el auto -continúa la Audiencia- los hechos que llevan a concluir indiciariamente que se trata presuntamente de conceptos genéricos, facturas no pagadas a su proveedor -la compensación tampoco consta acreditada-, precios que no se corresponden con los trabajos que se dicen realizados, facturas pagadas el año anterior al que se formaliza la solicitud... En ese relato de indicios incriminatorios se recoge también la inexistencia de contratos con proveedores periódicos, facturas emitidas por una sociedad con indicios de sociedad instrumental o ficticia, la no justificación de los servicios prestados...