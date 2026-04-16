Feijoo acusa a Sánchez de «traicionar» los pilares básicos del europeísmo con la regularización de inmigrantes
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El líder del PP insiste en comparar al presidente con Orbán y no descarta más «corrupción» dentro del Gobierno16 abr 2026 . Actualizado a las 12:08 h.
Alberto Núñez Feijoo acusó este jueves a Pedro Sánchez de estar «tomando decisiones que traicionan los pilares básicos del europeísmo» como la regularización «masiva» de inmigrantes, sus lazos con China o por la actitud del Gobierno