Feijoo acusa a Sánchez de «traicionar» los pilares básicos del europeísmo con la regularización de inmigrantes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en su intervención en un foro económico en Madrid Isa Saiz | EUROPA PRESS

Alberto Núñez Feijoo acusó este jueves a Pedro Sánchez de estar «tomando decisiones que traicionan los pilares básicos del europeísmo» como la regularización «masiva» de inmigrantes, sus lazos con China o por la actitud del Gobierno