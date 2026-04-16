Feijoo acusa a Sánchez de «traicionar» los pilares básicos del europeísmo con la regularización de inmigrantes

Maria Eugenia Alonso MADRID / COLPISA

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en su intervención en un foro económico en Madrid
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en su intervención en un foro económico en Madrid Isa Saiz | EUROPA PRESS

El líder del PP insiste en comparar al presidente con Orbán y no descarta más «corrupción» dentro del Gobierno

16 abr 2026 . Actualizado a las 12:08 h.

Alberto Núñez Feijoo acusó este jueves a Pedro Sánchez de estar «tomando decisiones que traicionan los pilares básicos del europeísmo» como la regularización «masiva» de inmigrantes, sus lazos con China o por la actitud del Gobierno

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