Alerta en Lérida por la salida de prisión de un asesino múltiple no rehabilitado

Imagen de archivo de los mossos d'Esquadra @MOSSOS | EUROPAPRESS

Está considerado como uno de los delincuentes más peligrosos de Cataluña. Mató a tres varones y cumplió íntegramente su condena. Este jueves está previsto que abandone la cárcel leridana de Ponent, a pesar de que los informes penitenciarios señalan que no está rehabilitado y que existes altas probabilidades de que vuelva a delinquir. Ante el revuelo social que ha generado esta puesta en libertad, la Fiscalía ha ordenado a los Mossos que lleven a cabo un discreto seguimiento sobre el hombre, según revela La Vanguardia.

Los equipos de tratamiento han emitido varios informes internos en los que alertan de que el preso no ha seguido programas de reinserción ni ha mostrado la evolución que se esperaría para considerar disminuido el riesgo de que vuelva a delinquir. El hombre cumplió condena por tres asesinatos violentos y varios atracos a mano armada. A pesar de ello, según la actual legislación, las medidas para actuar sobre potenciales delincuentes extremos son muy limitadas. No se puede obligarle a fichar, ni a comunicar domicilio o trabajo, ni a aceptar dispositivos de geolocalización, ni puede intervenir sus comunicaciones sin autorización judicial. La actuación deberá ceñirse a un seguimiento discreto y a la obtención de información por canales ordinarios, sin vulnerar los derechos de un ciudadano que ha cumplido su condena.