Adiós a China en el viaje de Sánchez marcado por el procesamiento de Begoña Gómez y la falta de acuerdos

María Puerto PEKÍN / E. LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, asisten a un discurso en la Universidad de Tsinghua el pasado lunes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, asisten a un discurso en la Universidad de Tsinghua el pasado lunes. Andres Martinez Casares | REUTERS

El presidente del Gobierno, que mantiene su regreso de acudir anualmente al Estado asiático, finalizó su estancia con reuniones con empresarios e insistió en la necesidad de equilibrar la balanza comercial 

15 abr 2026 . Actualizado a las 20:47 h.

Escasos acuerdos comerciales y exhibición de buena sintonía con Xi Jinping es el balance de la cuarta visita del presidente del Gobierno a China, que estuvo marcado por el procesamiento de su esposa, Begoña Gómez.

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