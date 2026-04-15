Adiós a China en el viaje de Sánchez marcado por el procesamiento de Begoña Gómez y la falta de acuerdos
PEKÍN / E. LA VOZ
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El presidente del Gobierno, que mantiene su regreso de acudir anualmente al Estado asiático, finalizó su estancia con reuniones con empresarios e insistió en la necesidad de equilibrar la balanza comercial15 abr 2026 . Actualizado a las 20:47 h.
Escasos acuerdos comerciales y exhibición de buena sintonía con Xi Jinping es el balance de la cuarta visita del presidente del Gobierno a China, que estuvo marcado por el procesamiento de su esposa, Begoña Gómez.