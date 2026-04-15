Adiós a China en el viaje de Sánchez marcado por el procesamiento de Begoña Gómez y la falta de acuerdos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, asisten a un discurso en la Universidad de Tsinghua el pasado lunes. Andres Martinez Casares | REUTERS

Escasos acuerdos comerciales y exhibición de buena sintonía con Xi Jinping es el balance de la cuarta visita del presidente del Gobierno a China, que estuvo marcado por el procesamiento de su esposa, Begoña Gómez.