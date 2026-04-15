Urtasun sobre el traslado del «Guernica»: «Soy favorable a estas cosas, pero esto no lo puedo hacer»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado Borja Sanchez-Trillo | EFE

El Ministro de Cultura ha reiterado este martes su oposición al traslado al País Vasco del Guernica debido a su estado de conservación. «Soy favorable a este tipo de cosas, pero no lo puedo hacer, no sería responsable por mi parte poner en riesgo este patrimonio», ha argumentado el titular de Cultura en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. Ha asegurado entender la petición del Gobierno vasco y PNV, pero ha incidido en que su obligación como ministro es que «este cuadro, que es tan importante para que las futuras generaciones entiendan lo que fue el fascismo, lo que fue la guerra, pueda durar 90 años más».

Para ello, ha insistido en que «deben seguirse los criterios técnicos» y ha recordado que la obra de Pablo Picasso «está en muy mal estado». «Ha viajado 11 veces, lo que significa que se ha enrollado 11 veces y que está en muy mal estado», ha justificado el titular de Cultura, que ha recordado su mandado «de proteger el patrimonio». «Esto no puedo hacer», ha concluido.

A pesar de las reiteradas negativas, el Gobierno vasco redobló su presión sobre Pedro Sánchez para que aborde personalmente este tema y no se lo quite de en medio con el informe técnico elaborado por los especialistas del Museo Reina Sofía.

Así lo expresó la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero recientemente. El Gobierno vasco no quiere saber cuál es el estado de conservación de la obra — «eso ya lo conocemos», dijo-. Lo que reclama ahora es avanzar y analizar qué recursos técnicos y tecnológicos serían necesarios para afrontar el traslado. «Se tiene que dar esa voluntad política», insistió la representante nacionalista en la que afirmó que «con voluntad política muchas veces se evitan los problemas técnicos que pueda haber». Vaquero aseguró que no pone en duda los informes técnicos de los conservadores del Reina Sofía que desaconsejan mover el cuadro, pero reclama que especialistas internacionales den también su opinión sobre el posible traslado.