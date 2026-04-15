El PP acusa al Gobierno de amedrentar a los jueces y compara a Bolaños con un ministro de Orbán
MADRID / COLPISA
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El titular de Justicia replica que seguirá «denunciando un injusticia cuando la vea» e insinúa que que el propio CGPJ comparte su opinión sobre el juez Peinado aunque afee las críticas del Ejecutivo a la instrucción contra Begoña Gómez15 abr 2026 . Actualizado a las 10:52 h.
No estaba hoy Pedro Sánchez, aún de regreso de su viaje oficial a China, en la primera sesión de control al Gobierno después de que el juez Juan Carlos Peinado propusiera sentar a Begoña Gómez ante un jurado