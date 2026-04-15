El PP acusa al Gobierno de amedrentar a los jueces y compara a Bolaños con un ministro de Orbán

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso Chema Moya | EFE

No estaba hoy Pedro Sánchez, aún de regreso de su viaje oficial a China, en la primera sesión de control al Gobierno después de que el juez Juan Carlos Peinado propusiera sentar a Begoña Gómez ante un jurado