El PP acusa al Gobierno de amedrentar a los jueces y compara a Bolaños con un ministro de Orbán

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

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El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso Chema Moya | EFE

El titular de Justicia replica que seguirá «denunciando un injusticia cuando la vea» e insinúa que que el propio CGPJ comparte su opinión sobre el juez Peinado aunque afee las críticas del Ejecutivo a la instrucción contra Begoña Gómez

15 abr 2026 . Actualizado a las 10:52 h.

No estaba hoy Pedro Sánchez, aún de regreso de su viaje oficial a China, en la primera sesión de control al Gobierno después de que el juez Juan Carlos Peinado propusiera sentar a Begoña Gómez ante un jurado

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