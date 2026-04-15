«Pototo», el etarra que ordenó el secuestro de Ortega Lara, sale de la cárcel

José Domínguez COLPISA / REDACCIÓN

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Imagen de la liberación de Ortega Lara tras 532 días secuestrado por ETA en un zulo de 3,5 metros cuadrados
Imagen de la liberación de Ortega Lara tras 532 días secuestrado por ETA en un zulo de 3,5 metros cuadrados

Había sido condenado a 88 años en España, pero sale al cumplir el límite máximo de 30 permitido por el régimen penitenciario

15 abr 2026 . Actualizado a las 08:21 h.

Julen Atxurra Egurola, alias «Pototo», jefe del aparato logístico de ETA y condenado a 88 años de cárcel en España por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara (cautivo en un zulo de 3,5 metros cuadrados

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