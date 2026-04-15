«Pototo», el etarra que ordenó el secuestro de Ortega Lara, sale de la cárcel

Imagen de la liberación de Ortega Lara tras 532 días secuestrado por ETA en un zulo de 3,5 metros cuadrados

Julen Atxurra Egurola, alias «Pototo», jefe del aparato logístico de ETA y condenado a 88 años de cárcel en España por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara (cautivo en un zulo de 3,5 metros cuadrados