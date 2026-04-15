«Pototo», el etarra que ordenó el secuestro de Ortega Lara, sale de la cárcel
COLPISA / REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Había sido condenado a 88 años en España, pero sale al cumplir el límite máximo de 30 permitido por el régimen penitenciario15 abr 2026 . Actualizado a las 08:21 h.
Julen Atxurra Egurola, alias «Pototo», jefe del aparato logístico de ETA y condenado a 88 años de cárcel en España por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara (cautivo en un zulo de 3,5 metros cuadrados