Pardo de Vera: «Alguna vez me encontré a Koldo y a De Aldama en el despacho del ministro»
MADRID / COLPISA
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La expresidenta de la ADIF se esconde detrás de Ábalos en las contrataciones de las mascarillas: «Era una orden ministerial que prevalecía sobre el criterio del ente»15 abr 2026 . Actualizado a las 17:07 h.
Isabel Pardo de Vera puso en aprietos este miércoles a José Luis Ábalos, quien siempre ha sostenido que apenas conocía de vista a Víctor de Aldama. Y es que la expresidenta de la ADIF, en uno