Pardo de Vera: «Alguna vez me encontré a Koldo y a De Aldama en el despacho del ministro»

La expresidenta de la ADIF, Isabel Pardo de Vera, a su llegada al Tribunal Supremo Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Isabel Pardo de Vera puso en aprietos este miércoles a José Luis Ábalos, quien siempre ha sostenido que apenas conocía de vista a Víctor de Aldama. Y es que la expresidenta de la ADIF, en uno