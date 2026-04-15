Pardo de Vera: «Alguna vez me encontré a Koldo y a De Aldama en el despacho del ministro»

Melchor Saiz Pardo / A. Santos MADRID / COLPISA

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La expresidenta de la ADIF, Isabel Pardo de Vera, a su llegada al Tribunal Supremo
La expresidenta de la ADIF, Isabel Pardo de Vera, a su llegada al Tribunal Supremo Jesús Hellín | EUROPAPRESS

La expresidenta de la ADIF se esconde detrás de Ábalos en las contrataciones de las mascarillas: «Era una orden ministerial que prevalecía sobre el criterio del ente»

15 abr 2026 . Actualizado a las 17:07 h.

Isabel Pardo de Vera puso en aprietos este miércoles a José Luis Ábalos, quien siempre ha sostenido que apenas conocía de vista a Víctor de Aldama. Y es que la expresidenta de la ADIF, en uno

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