Orriols agradece los servicios prestados a un Illa asediado por la abstención a favor de Aliança

Iva Anguera BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Salvador Illa durante un pleno del Parlamento
Salvador Illa durante un pleno del Parlamento David Zorrakino | EUROPAPRESS

El presidente asegura que están cerca de un pacto para la entrada de la Generalitat en la gestión del Aeropuerto de El Prat

15 abr 2026 . Actualizado a las 10:51 h.

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha pagado este miércoles en la sesión de control del Parlamento autonómico el apoyo de los regidores socialistas a los presupuestos de la ultra Sílvia Orriols en Ripoll (Gerona).

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy