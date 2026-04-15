Orriols agradece los servicios prestados a un Illa asediado por la abstención a favor de Aliança
BARCELONA / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El presidente asegura que están cerca de un pacto para la entrada de la Generalitat en la gestión del Aeropuerto de El Prat15 abr 2026 . Actualizado a las 10:51 h.
El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha pagado este miércoles en la sesión de control del Parlamento autonómico el apoyo de los regidores socialistas a los presupuestos de la ultra Sílvia Orriols en Ripoll (Gerona).