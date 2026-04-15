Orden de búsqueda y captura para uno de los acusados de un accidente mortal en un pique entre conductores en Madrid tras no acudir al juicio

Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid Cézaro De Luca | EUROPA PRESS

La jueza de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó ese miércoles la busca, captura e ingreso en prisión de Francisco M. S., uno de los dos acusados por el pique en la carretera de circunvalación M-30 de Madrid que causó la muerte de un tercer conductor y que ni siquiera se presentó al juicio a declarar. Este miércoles era el turno de las declaraciones de Rafael M. F. y Francisco M. S., los dos acusados por protagonizar un pique en julio del 2021 en los túneles de la M-30 a más de 170 kilómetros por hora, en el que impactaron con un tercer vehículo en el que viajaba Juan A. L., un médico que volvía de trabajar y murió en el accidente.

La Fiscalía pide 15 años de prisión para cada uno de los dos acusados. A las diez de la mañana, con todo a punto para iniciar el juicio y las defensas presentes en la Audiencia, Francisco M. S. no apareció, algo que forzó una suspensión durante más de dos horas para intentar localizarle, aunque en vano. Incluso agentes de la Guardia Civil se personaron en el domicilio de Francisco, en el municipio madrileño de Loeches, pero no le encontraron ni en su vivienda ni en los alrededores.

La sesión del juicio prevista para este jueves se mantiene por si aparece el acusado ausente. Pero si no se presenta en el plazo de cinco días, el jurado deberá disolverse y empezar de nuevo el juicio, según fuentes judiciales. Fuentes presentes en la sala han expresado su sorpresa por la falta del acusado, que sí que ha acudido el resto de los días anteriores y que ha firmado regularmente en los juzgados.

Francisco M. S. está acusado de conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones. Mientras, a Rafael M. F. se le acusa de un presunto delito de conducción bajo la influencia de drogas en concurso con conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, homicidio, lesiones a un conductor que resultó herido y contra la seguridad vial al conducir sin permiso por pérdida de puntos.