Luto y protesta en el Congreso por el accidente de Adamuz y las víctimas de la dana

Manifestantes durante la concentración convocada por la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz frente al Congreso Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

Un silencio sepulcral ha tomado este miércoles, 15 de abril, la Plaza de las Cortes, en Madrid. A las puertas del Congreso, 47 sillas vacías han recordado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en una movilización que ha convergido con las plataformas de afectados por la dana. Unidos bajo un mismo grito de «justicia y verdad», los manifestantes han registrado un manifiesto en el que denuncian el abandono institucional y exigen la creación inmediata de una comisión de investigación independiente, señalando directamente al Ministerio de Transportes por la falta de medidas de seguridad.

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Ochenta y siete días después de la tragedia ferroviaria, que se saldó con 46 fallecidos y sobre la que todavía se investigan las causas, las víctimas del accidente de Adamuz han trasladado su indignación a las puertas del Congreso para denunciar un «cúmulo de irresponsabilidades en cadena» que consideran totalmente evitable. Los afectados han arremetido contra la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo dimisiones y dignidad política frente a lo que califican como un sistema ferroviario que «no es seguro».

En un manifiesto, han criticado la falta de supervisión en la red, una de las hipótesis con las que trabaja la Guardia Civil y CIAF; la descoordinación en la asistencia inicial, tras las acusaciones a Emergencias por su «tardanza» en la prestación del servicio de atención a los afectados; y el uso de las víctimas como «arma arrojadiza» en el debate parlamentario, advirtiendo de que la calidad de la democracia se define por cómo el Estado trata a quienes han visto truncadas sus vidas en sus infraestructuras. El texto, cargado de reproches directos, acusa a Puente de conocer que el sistema de seguridad no es capaz de detectar anomalías graves a velocidades superiores a los 206 km/h, convirtiendo los convoyes en «trenes fantasma» ante los ojos de la administración.

Los manifestantes insisten en que no aceptarán ser tratados como «expedientes a cerrar» por las aseguradoras y advierten de que permanecerán unidos «por encima de ideologías» hasta que se asuman responsabilidades políticas por lo que califican como un «cúmulo de irresponsabilidades» totalmente evitable. Finalizan el discurso, tras duros reproches a Sánchez y Puente por no asumir lo que consideran que son sus responsabilidades, señalando que si vuelven a coger «un autobús, un barco o un avión» no solo van a denunciar que no son seguros estos, sino que «nuestros políticos son peligrosos».

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, en la protesta de las víctimas de la dana antes de que comenzase la sesión de control al Gobierno en el Congreso Eduardo Parra | EUROPA PRESS

Las víctimas de la dana

Bajo el lema de no pasar página, los colectivos de afectados por la dana han desembarcado este miércoles en la capital para oficializar una red de apoyo mutuo y denunciar el «olvido institucional» que sufren desde que la riada tomó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre del 2024. Las portavoces de las principales asociaciones de víctimas, antes de acudir al acto fundacional para una red de «apoyo mutuo», han cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por el hecho de que el hasta hace unos meses era líder de los populares en la región siga estando «aforado» y de desatender la seguridad ciudadana ante futuros episodios climáticos. «No les han importado nunca las víctimas», han sentenciado los representantes, criticando que, bajo su punto de vista, intentaran cerrar la tragedia el pasado 6 de diciembre.

Las asociaciones de víctimas se han reunido también con los distintos grupos políticos que han impulsado la comisión de investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido, exigiendo una implicación real en la seguridad de las personas y medidas adaptadas al cambio climático. Los afectados, que se sienten «desatendidos» ante la posibilidad de que se repitan episodios similares y buscan compromisos políticos firmes.