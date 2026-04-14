Los jueces piden al Gobierno respeto a las decisiones judiciales tras su ataque frontal contra Peinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en China, donde se encuentra en visita oficial junto a su esposa, Begoña Gómez. ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE

Las descalificaciones del Gobierno al juez Juan Carlos Peinado y a su decisión de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, activaron este martes la respuesta del estamento judicial, que afeó al Ejecutivo sus ataques a la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) subrayó la «necesidad de respetar» las actuaciones judiciales, después de que Sánchez pidiera que «la justicia haga justicia» y de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmara que la decisión de Peinado «ha avergonzado a muchos ciudadanos» y «a muchos jueces y magistrados».

La comisión permanente del CGPJ, integrada por la presidenta, Isabel Perelló, cuatro vocales conservadores y tres progresistas, reclamó «respeto» desde el ámbito institucional a las resoluciones de jueces y tribunales. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, fue más allá y tachó de «inadmisible» que un miembro del Gobierno como el ministro de Justicia descalifique la instrucción de un juez. La APM recuerda que las resoluciones judiciales «no se combaten mediante descalificaciones públicas», sino a través del «sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos».

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de asociados, expresó su «profunda preocupación» por el «ataque directo» a la independencia judicial y la separación de poderes por parte de Bolaños y por el «descrédito» que «tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran».

El Gobierno ignoró esas críticas y volvió a cuestionar a Peinado. El propio Bolaños afirmó que «afortunadamente hoy España es un Estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII», en alusión a la comparación de Sánchez con ese rey introducida por el juez en su auto. Enmarcó sus críticas en la libertad de expresión y aseguró que su postura es «muy conocida» y «muy compartida» por «una amplísima parte de la sociedad y muy buena parte también de la carrera judicial». Bolaños admitió que se ha dirigido en varias ocasiones al CGPJ «denunciando irregularidades» de Peinado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, intervino tras el Consejo de Ministros, sin que nadie le preguntara, afirmando que «la totalidad del Gobierno» respalda a Bolaños ante el temor de que haya causas judiciales que pretendan «violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente». Se mostró convencido de que «hay una justicia que actúa en función del color político del justiciable» y de que «no hay viaje» de Pedro Sánchez [en visita a China junto a Begoña Gómez] que no tenga su correspondiente resolución».

Feijoo pide que Sánchez dimita

Preguntado en rueda de prensa en China por la decisión de Peinado, Sánchez había pedido «que la justicia haga justicia». «Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner a todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más», respondió.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, indicó que no es «admisible» que Sánchez no haya dimitido con una esposa «cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción», tachando al jefe del Ejecutivo como «el Orbán del sur». Vox señaló que «en términos de justicia, «esta banda que detenta el poder desde la Moncloa no es homologable ni de lejos con ningún gobierno de un país normal de nuestro entorno».

Sumar calificó de «vergonzante» y «fuera de ordenamiento jurídico» la decisión del juez, mientras que Podemos consideró «evidente» que hay una «guerra judicial» contra el Gobierno.