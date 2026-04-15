El exsubsecretario de Transportes señala a Ábalos y Koldo García: «No se miraron otras ofertas»

Aldama entrando al Tribunal Supremo para el juicio por el caso de las mascarillas SERGIO PÉREZ | EFE

Fue uno de los colaboradores más cercanos de Ábalos en Transportes y este martes se convirtió, en el Supremo, prácticamente en un testigo de cargo contra el exdirigente socialista y su exasesor Koldo García. El exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García señaló a ambos como los últimos responsables de la contratación a dedo de las mascarillas. En su declaración, el ex alto cargo reconoció que «no se miraron otras ofertas» y que todo el procedimiento giró, desde el principio, en torno a una única propuesta: la presentada por Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al comisionista Víctor de Aldama. Su testimonio reforzó la línea de investigación que apunta a una adjudicación sin competencia real en contratos que alcanzaron los 36 millones de euros entre Puertos del Estado y el ADIF.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Gómez como «correa de transmisión» entre el entorno del ministro y los órganos adjudicadores, un papel que el testigo —imputado en el tronco central del caso Koldo— trató de acotar para, de paso, sacudirse cualquier responsabilidad de cara a un futuro juicio.

El exsubsecretario, que dijo que nunca trató con Aldama, relató que el proceso arrancó el 19 de marzo del 2020, cuando Ábalos le encargó la compra urgente de mascarillas en pleno estado de alarma. Según explicó, su equipo propuso canalizar la operación a través de Puertos del Estado por su capacidad logística y financiera, una decisión que el ministro avaló. En 24 horas se preparó la orden ministerial bajo el procedimiento de emergencia.

Apuntan a Pardo de Vera

El exdirector de Gestión de Personas del ADIF Michaux Miranda Paniagua señaló este martes ante el Tribunal Supremo a la entonces presidenta del ente público, Isabel Pardo de Vera, como la persona que abrió la puerta a la empresa vinculada a Víctor de Aldama en plena pandemia. «El contacto de Soluciones de Gestión me lo dio la presidenta», afirmó durante su declaración, en la que detalló cómo se gestó la compra de cinco millones de mascarillas en la primavera del 2020. En ese contexto, indicó que recurrieron a experiencias previas de otros organismos públicos. «Puertos del Estado ya había transitado por este camino y nos pusimos en contacto con ellos para ver quién era su proveedor», declaró.