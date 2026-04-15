El exdirector de la Policía Nacional niega haber tenido conocimiento de espionajes a Bárcenas ni haber oído el término Kitchen

El exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid para comparecer como testigo en el juicio del caso Kitchen Mariscal | EFE

El exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó negó este miércoles que tuviera conocimiento en el 2013 del presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, asegurando que sí supo que existía «una investigación» policial relacionada con el caso Gürtel y que no escuchó el término «cocinero» o «Kitchen».

«Tenía conocimiento de que existía una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) denominada investigación Gürtel, y esa era la operación de la que tenía conocimiento», ha detallado durante su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga el caso Kitchen, en el que están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su ex número dos Francisco Martínez o el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

«Recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o Kitchen no tengo constancia de haberlo oído», ha respondido tras ser preguntado por la abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular.

A preguntas del fiscal sobre si tuvo conocimiento de un operativo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para extraer información sobre el entorno de Bárcenas, el exdirector de la Policía ha explicado que no, puesto que siempre ha entendido que las investigaciones de carácter judicial «se hacen bajo órdenes de fiscales y jueces» y que el conocimiento sobre la misma se circunscribía a la «existencia de la operación y no tanto de procedimientos y actuaciones concretas desarrolladas».

Según los investigadores, el presunto operativo parapolicial se habría organizado desde la Dirección Adjunta Operativa, el máximo mando operativo de la Policía, encargado de la coordinación de las distintas unidades que forman parte del cuerpo. Así, ha señalado que no recuerda si el exDAO Eugenio Pino, acusado en el juicio, le comentó alguna cuestión relacionada con la obtención de información bancaria de Bárcenas. «En el marco de la investigación (de Gürtel) se investigarían todos los extremos, pero no lo comentó», ha agregado.

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De la misma forma, Cosidó ha negado haber intervenido para que se asignase a Villarejo el cometido de obtener información sobre Bárcenas, aseverando que su relación con el comisario jubilado «no era de confianza» y, por ende, no le hubiera parecido «adecuado» que se le hubiera encomendado esa misión. Asimismo, el exdirector general de la Policía Nacional ha subrayado que no habló con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez sobre operaciones de la DAO para conseguir información de Bárcenas, exponiendo que hubo «intercambios de información sobre la investigación de la UDEF de carácter general» y remarcando que, en todo caso, no tenía «conocimiento preciso» de las actuaciones del departamento de delincuencia económica y fiscal.