Vox pierde su papel de llave en Murcia tras el pase de otra diputada al grupo mixto

Virginia Martínez, ex de Vox ahora en el Grupo Mixto en Murcia Efe

La diputada de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Virginia Martínez ha anunciado este martes que abandona su grupo parlamentario para incorporarse al grupo mixto, junto al que fuese líder del partido José Ángel Antelo, una decisión que arrebata a Vox su papel de llave en el Parlamento. Martínez ha explicado que deja el grupo de Vox por su «profunda decepción» con el rumbo que ha tomado la formación de Abascal. «Nos encontramos con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan», ha denunciado en su cuenta de X.

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Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional. La diputada, que fue la única que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario, ha censurado la gestión de la actual dirección del partido: «Nos encontramos con familiares y amigos de esta cúpula no solo en puestos de responsabilidad sino también en los múltiples satélites: medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP- que vive de la formación interna».

«Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista», ha defendido Martínez. A su juicio, «la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado». Por ello, ha decidido «dar un paso a un lado y esperar que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio».

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Cuando la Asamblea Regional admita el pase de Martínez al grupo Mixto, el PP podría contar con los dos votos de los exdiputados de Vox, lo que permitiría a los populares sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la ley de vivienda asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

La configuración del Parlamento murciano, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, es de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados de Vox.