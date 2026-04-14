El último CIS andaluz antes de las elecciones sitúa al PP al borde de la mayoría absoluta
ESPAÑA
El estudio del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta, prevé también una caída del PSOE y una subida de Vox14 abr 2026 . Actualizado a las 12:51 h.
El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), fundación dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, no alcanza a despejar la principal incógnita con la que se llega a la antesala electoral andaluza: si el Partido Popular conseguirá o no revalidar la mayoría absoluta.
El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, estima que el partido en el Gobierno obtendría entre 54 y 57 escaños, una horquilla que se mueve en el entorno de 55, el número que marca la diferencia entre poder gobernar en solitario o necesitar del apoyo de otro partido. La horquilla que ofrece la encuesta se sitúa en el punto justo para animar a la participación de quienes respaldan a Juanma Moreno. El presidente viene reconociendo en las últimas semanas que teme la relajación de sus votantes.
Según el barómetro, el PP obtendría un 42,8 % de los votos, un resultado prácticamente idéntico al que consiguió hace cuatro años (43,1%) y que lo vuelve a situar a gran distancia por delante del PSOE-A, que lejos de remontar experimenta una caída de tres puntos sin posibilidad de competir por la presidencia de la Junta. Según este estudio, María Jesús Montero llevaría a los socialistas por debajo de su suelo histórico al obtener un 21 por ciento de los votos, con una estimación de entre 26 y 27 escaños.
Crecimiento de Vox
Se trata de una situación opuesta a la de Vox, que aunque está lejos de disputarle a los socialistas la condición de primera fuerza de la oposición experimenta un crecimiento de un punto y medio (15 % frente al 13,5 % del 2022) y obtiene entre 17 y 20 parlamentarios. En los anteriores comicios consiguió 14.
Los grupos a la izquierda del PSOE-A apenas crecerían y hasta podrían quedarse en su situación actual. El barómetro estima que Por Andalucía incrementaría sus apoyos del 7,7 al 7,8 %, lo que sitúa a esta coalición ante la posibilidad de obtener un escaño más de los cinco que tiene actualmente. El estudio establece una horquilla de entre cinco y seis escaños.
En una situación similar, pero con menor respaldo electoral, aparece Adelante Andalucía, actualmente con dos parlamentarios, que podría pasar del 4,6 al 6,3 % para obtener entre dos y tres diputados.