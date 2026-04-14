Sánchez exhibe su «orgullo» en una carta a la ciudadanía por la regularización masiva de inmigrantes

El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno provocó largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona, en una imagen de enero Marta Pérez | EFE

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 14 de abril la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -quien se encuentra