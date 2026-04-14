Sánchez exhibe su «orgullo» en una carta a la ciudadanía por la regularización masiva de inmigrantes
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El Consejo de Ministros aprueba hoy la medida con más requisitos sobre los antecedentes penales14 abr 2026 . Actualizado a las 10:28 h.
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 14 de abril la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -quien se encuentra