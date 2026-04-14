El PSC cesa a los ediles que facilitaron las cuentas de la ultra Silvia Orriols

Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana Andreu Dalmau | EFE

El PSC ha anunciado este martes el cese de los dos regidores de Ripoll (Gerona) que facilitaron la aprobación de los presupuestos de su ayuntamiento, gobernado por la líder de Aliança Catalana (AC) Silvia Orriols. Los dos ediles optaron por abstenerse en la votación de las cuentas el pasado jueves, lo que permitió su aprobación con los votos de AC y la oposición del resto de los partidos con representación en el municipio, ERC, Junts y la CUP. Una decisión que se contradice con la oposición a la ultra derecha catalana que el presidente de la Generalitat, y líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, quiere abanderar.

«El PSC ha aceptado la renuncia» de los dos regidores socialistas en Ripoll, anuncia un comunicado emitido por los socialistas catalanes. «El PSC ha aceptado sus renuncias para que dejen paso a nuevos regidores» añaden que asumirán sus actas como ediles de Ripoll, añaden los socialistas catalanes en su nota.

La decisión llega tras la larga reunión mantenida la tarde de este lunes entre la dirección del partido, su ejecutiva en Gerona y los dos regidores en cuestión, que ahora dejarán paso a otros dos electos todavía por decidir en el Ayuntamiento de Ripoll.

La portavoz y número dos del partido, Lluïsa Moret, ya había reconocido el disgusto de la dirección del partido con la actuación de los ediles este lunes, antes incluso de que se produjera la reunión. «Se tomarán las decisiones oportunas» anunció Moret, destacando que «no apoyaremos nada que tenga que ver con los planteamientos de la ultraderecha que potencian intolerancia, odio y división» en la comparecencia posterior a la reunión de la ejecutiva del PSC. Ahora, el partido socialista debe oficializar el relevo con los siguientes candidatos de la lista que se presentó en el 2023.

Los ediles cesados, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, ya reconocieron públicamente su error en un comunicado distribuido por el PSC el pasado viernes, apenas unas horas después de la votación y al hilo de la polémica generada. Reconocían «el error que significa la abstención en el pleno de presupuestos del Ayuntamiento» y «de acuerdo con esta reflexión» ponían sus cargos a disposición del partido, tras señalar que el proyecto del PSC «está en las antípodas de los valores que defiende Silvia Orriols».

Silvia Orriols aprobó este año las cuentas municipales con los votos de su partido y su voto de calidad. Era la primera vez que lo hacía sin recurrir a la cuestión de confianza, como hizo el año pasado. La líder de Aliança gobierna Ripoll en minoría, con seis de los 17 ediles de un pleno consistorial muy repartido en el que tienen representación Junts, ERC, PSC, la CUP y los independientes Som-hi Ripoll, con un concejal. Fue este último quien decantó la balanza del sí, con su voto a favor de las cuentas de Orriols, además de la abstención de los socialistas.

La legislación municipal permite a los alcaldes aprobar los presupuestos sin mayoría, por la vía de someterse a una moción de confianza. Fue la vía utilizada el año pasado por Orriols, pero eso permitió a la oposición abrir negociaciones para intentar tejer un frente común contra Aliança. Finalmente, sin embargo, Junts se descabalgó del frente, como ya sucedió tras las elecciones municipales, permitiendo que Orriols salvara la alcaldía y las cuentas municipales.