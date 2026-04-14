Peinado remite a la Fiscalía Europea los informes que cuestionan las adjudicaciones al empresario amigo de Sánchez y Gómez
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El juez pone a disposición de las autoridades comunitarias los análisis de la UCO y la IGAE sobre los contratos a Barrabés tras finalizar la fase de investigación14 abr 2026 . Actualizado a las 12:18 h.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una vez concluida formalmente la instrucción del procedimiento que afecta a Begoña Gómez, ha enviado a la Fiscalía Europea los informes oficiales que