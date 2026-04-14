Peinado remite a la Fiscalía Europea los informes que cuestionan las adjudicaciones al empresario amigo de Sánchez y Gómez

Melchor Saiz Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

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El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el caso de Begoña Gómez.
El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el caso de Begoña Gómez.

El juez pone a disposición de las autoridades comunitarias los análisis de la UCO y la IGAE sobre los contratos a Barrabés tras finalizar la fase de investigación

14 abr 2026 . Actualizado a las 12:18 h.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una vez concluida formalmente la instrucción del procedimiento que afecta a Begoña Gómez, ha enviado a la Fiscalía Europea los informes oficiales que

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