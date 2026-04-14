Sánchez responde al procesamiento de su esposa Begoña Gómez: «El tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio»

Pedro Sánchez en su visita a Pekín, China Haruna Furuhashi / POOL | EFE

En el orden del día de Moncloa el asunto principal era la reunión de alto nivel que Pedro Sánchez acababa de mantener con el presidente chino Xi Jinping, pero la actualidad judicial en Madrid acabó de opacar el relato diplomático de un exitoso viaje diplomático a Pekín. Una hora después de visitar el Gran Palacio del Pueblo, corresponsables, prensa china y enviados especiales estaban convocados a una rueda de prensa del jefe del Ejecutivo español en un hotel céntrico de la capital. La situación judicial de su esposa, Begoña Gómez, procesada el día anterior, marcó gran parte de su intervención. «Ayer conocimos esta nueva noticia. Lo que le pido a la justicia es que haga justicia y estoy convencido de que el tiempo va a poner a todo el mundo en su sitio», zanjó.

El día anterior, el juez Peinado propuso juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias tras una polémica instrucción. La esposa del presidente le acompañaba esta vez a China, invitada por las autoridades locales, que han elevado el viaje de Sánchez por primera vez —es la cuarta ocasión en cuatro años que el líder socialista viaja al gigante asiático— a categoría «oficial».

En Moncloa expresaron este lunes su «indignación» tanto por el contenido como por el momento elegido por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en pleno viaje del jefe del Ejecutivo a China. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, vaticinó que más pronto que tarde un tribunal superior «e imparcial» corregirá una instrucción que, ha llegado a afirmar, «ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país, a muchos jueces y magistrados».

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El matrimonio estuvo cenando anoche en un restaurante de la capital asiática galardonado con una Estrella Michelín. El propio Sánchez tuiteó por la noche —aún era por la tarde en España— un mensaje en redes sociales en el que exhibía una foto con chef español Lucas Garigliano. «En Pekín, en un templo convertido en arte culinario», iniciaba el mensaje.

Defiende que a Europa le interesa estrechar lazos con China

Durante su rueda de prensa, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió en Pekín que «está en el interés de España y Europa estrechar lazos con China» y definir «una relación abierta desde el respeto y el espíritu pragmático». Sánchez, que se encuentra de visita oficial en el país asiático desde la víspera, subrayó en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, que España es un país «profundamente europeísta» y apeló a ese «contexto de defensa y priorización de principios y valores» a la hora de «estrechar lazos y construir puentes».

«Lo que queremos es poder contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente al mundo», dijo el gobernante español, quien habló con Xi de la «grave situación» en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania y animó al Gobierno chino a «continuar contribuyendo de forma activa a reformar» el sistema de gobernanza multilateral.