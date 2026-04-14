El jefe de investigación de la Kitchen confirma las referencias de la trama a Mariano Rajoy

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno José Oliva | EUROPA PRESS

El juicio por la operación Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional comenzó ayer con la fase testifical. El primero en comparecer fue el investigador policial de la causa, el inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga. Su interrogatorio fue fundamental para sostener los escritos de acusación contra los diez procesados, entre ellos la cúpula del Ministerio del Interior durante el último Gobierno del PP. Fraga es el agente que a través de su grupo policial aportó todos los indicios aparecidos sobre el espionaje a Luis Bárcenas en la vivienda del comisario jubilado José Manuel Villarejo, tras su detención en noviembre del 2017, y la valoración de las evidencias que desveló el propio ministerio —ya con el actual Ejecutivo de coalición— sobre este dispositivo policial sin aval judicial que tuvo lugar entre el 2013 y el 2015.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Fraga declaró que cuando Villarejo alude en sus anotaciones y grabaciones a una persona con el nombre clave de «el Asturiano» o «RAJ» se refiere al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. «Es un dato que está muy claro», afirmó bajo la atenta mirada del tribunal presidido por Teresa Palacios. En concreto, el 6 de julio del 2013 escribió en sus agendas: «Chisco [Francisco Martínez] le dijo que el MIN. habló con RAJ y todo está OK». Fraga, responsable policial del caso Villarejo desde el 2018, identificó «indubitadamente» que los motes el Asturiano y el Barbas se refieren a Rajoy, y describe que existen numerosos indicios que vinculan estos sobrenombres con el entonces presidente del Gobierno y del PP. El investigador explicó que, aunque en los primeros compases de la operación pudo haber dudas sobre si estos alias se referían a otros implicados, como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el hallazgo de un audio en el 2019 despejó las incógnitas.

En dicha grabación, Villarejo explicó de forma explícita a la periodista Ana Rosa Quintana, durante una comida con sus respectivas parejas, que el Asturiano es el término que emplean para referirse a Mariano Rajoy. Según el relato policial, Villarejo llegó a afirmar que, si la investigación llegaba hasta él, tiraría «hacia arriba» hasta alcanzar al presidente. Fraga detalló ante el tribunal que el usuario de estos apodos ostentaba una clara «jerarquía» sobre el resto de la organización encargada de destruir las pruebas sobre la caja B del partido que el extesorero Luis Bárcenas guardaba.

El investigador relató una conversación de febrero del 2017 entre Villarejo y el abogado Javier Iglesias en la que el comisario jubilado pedía a este último que trasladara mensajes de presión a Rajoy bajo el apodo del Asturiano. Tras este encuentro, Villarejo anotó en su agenda que el abogado había cumplido el encargo de comunicar el mensaje a RAJ.