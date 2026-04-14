Décimos de lotería premiados para blanquear el dinero que obtenía la red del narcotúnel de Ceuta

El narcotúnel situado en una nave industrial del polígono del Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga

La red de narcotráfico que operaba en Galicia, Ceuta y Andalucía, y que introducía la droga a través de un narcotúnel en las inmediaciones de la frontera de Ceuta con Marruecos, buscaba conseguir décimos de lotería premiados para blanquear el dinero obtenido con la venta ilícita de los estupefacientes.

Fuentes próximas a la investigación, que sigue abierta desde finales de marzo, han informado a EFE de que este método aparece en las escuchas telefónicas que se llevaron a cabo por parte de los agentes. En ellas se ha detectado el interés por comprar décimos premiados en sorteos de la Lotería Nacional del pasado año.

La brigada central de estupefacientes, conocida como Udyco, ha señalado que al menos uno de los detenidos pretendía contactar con personas que habían resultado premiadas para comprarles los boletos a un precio superior al que obtendrían al canjearlos, para de este modo blanquear el dinero. Las conversaciones telefónicas han captado incluso el nombre y apellidos de las personas con las que contactaba la organización.

La operación en la que se descubrió un segundo narcotúnel entre Ceuta y Marruecos, más sofisticado que el primero, y que sacó a la luz vínculos con organizaciones gallegas para el transporte de droga, se saldó con la detención de 27 personas en Ceuta, Andalucía y Galicia, y la intervención de 17 toneladas de estupefacientes.

Leer más: El armador que unía Galicia con el túnel de Ceuta y con África para importar cocaína

Entre los detenidos están los dos presuntos líderes de la red, uno de ellos de Marruecos, considerado el narcoarquitecto y patrón de los túneles, supuesto responsable de los dos pasadizo, y el otro en Ceuta, dueño de la droga intervenida.

El operativo dejó al descubierto un narcotúnel situado en un polígono industrial de la zona del Tarajal, colindante con Marruecos, que tiene 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho. Su largo no se conoce porque todavía se sigue trabajando en el lugar después de que retirar todo el agua que había acumulada en su interior.

La investigación permitió también intervenir en los registros policiales 1.430.000 euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo.