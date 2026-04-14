Asociaciones de jueces consideran «inadmisibles» las críticas de Bolaños a Peinado por el caso de Begoña Gómez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Las principales asociaciones de jueces han tachado de «inadmisibles» las críticas del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al juez Juan Carlos Peinado, que este lunes propuso juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos, y han manifestado su preocupación por el «descrédito» que suponen para el Poder Judicial. Tras conocer la decisión de Peinado de juzgar a la esposa del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Bolaños dijo que la instrucción que había realizado este juez «ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados en nuestro país». Señaló Bolaños que «el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable».

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En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), primera en número de afiliados, considera «inadmisible» que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. Esta asociación ha reclamado al ministro «respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno».

En un Estado de derecho -advierte- las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos, que existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción. «Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos», señalan.

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) -la segunda con mayor representación- ha expresado su «profunda preocupación por el descrédito» que tales palabras suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran.

«Este tipo de declaraciones supone un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes», lamenta esta asociación para apelar después a la responsabilidad institucional de los poderes públicos, «en especial de los que integran el Gobierno». «Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división. Preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden», sostiene.