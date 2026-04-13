Vota y opina: ¿crees que Begoña Gómez debe ir a juicio, como propone el juez Peinado?

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid JAVIER LIZÓN | EFE

El juez Peinado ha cerrado este lunes la instrucción contra Begoña Gómez y ha decidido proponer juzgar a la esposa del presidente por cuatro delitos. Es el paso previo al paso de la mujer de Pedro Sánchez por los banquillos. En su auto, el magistrado concede a las partes personadas un plazo de cinco días para que «insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales» por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Sin embargo, la esposa del presidente del Gobierno no será juzgada por el presunto delito de intrusismo profesional del que se le acusaba. Peinado explica que con respecto a ello no hay «indicios plurales y sólidos», sino solo «un indicio endeble».

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