Sánchez pide a China «más implicación» para que cesen las guerras en Irán, Ucrania y Líbano

Miguel Ángel Alfonso PEKÍN / COLPISA

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hablando durante un conferencia de prensa este lunes, en Pekín (China).
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hablando durante un conferencia de prensa este lunes, en Pekín (China). Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa | EFE

Durante su intervención en la Universidad Tsinghua, el presidente del Gobierno califica de «inaceptable» el déficit de la Unión Europea con el gigante asiático

13 abr 2026 . Actualizado a las 08:13 h.

«Creo que China puede hacer más exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla». El auditorio principal del a Universidad Tsinghua, una de las instituciones educativas más importantes de Pekín, escuchaba en silencio

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