Sánchez pide a China «más implicación» para que cesen las guerras en Irán, Ucrania y Líbano

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hablando durante un conferencia de prensa este lunes, en Pekín (China). Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa | EFE

«Creo que China puede hacer más exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla». El auditorio principal del a Universidad Tsinghua, una de las instituciones educativas más importantes de Pekín, escuchaba en silencio