Sánchez pide a China «más implicación» para que cesen las guerras en Irán, Ucrania y Líbano
PEKÍN / COLPISA
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Durante su intervención en la Universidad Tsinghua, el presidente del Gobierno califica de «inaceptable» el déficit de la Unión Europea con el gigante asiático13 abr 2026 . Actualizado a las 08:13 h.
«Creo que China puede hacer más exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla». El auditorio principal del a Universidad Tsinghua, una de las instituciones educativas más importantes de Pekín, escuchaba en silencio