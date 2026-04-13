La Justicia ordena a Cataluña entregar en 56 semanas las pinturas murales de Sijena al monasterio de Huesca

Detalle de las pinturas de Sijena. Marta Pérez | EFE

La magistrada jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, Rocío Pilar Vargas, ha determinado que las pinturas murales de Sijena debe ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original, el Monasterio de Santa María, en la comarca oscense de Los Monegros, en un plazo de 56 semanas.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, quien ha expresado que recibe esta resolución judicial con «gran satisfacción» y también «enorme serenidad», pese a que da por buena en líneas generales la propuesta de cronograma presentada por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), de 64 semanas, si bien le ha restado ocho semanas correspondientes a estudios previos al quedar acreditado que ya los han realizado con garantías técnicos aragoneses.

Olloqui ha señalado que la jueza ha optado por un plazo de 56 semanas -frente a las 64 que planteaba Cataluña y las 28 que proponía Aragón- para ofrecer «el mayor marco temporal posible para facilitar, sin discrepancias y de forma inmediata, el inicio de los trabajos y la vuelta de las pinturas».

El plazo empieza a contar a partir de este mismo lunes, fecha en la que la resolución ha sido notificada a las partes y, aunque hay posibilidad de interponer un recurso de reposición en un plazo de cinco días, no interrumpe la ejecución de la sentencia ni altera los plazos. Por tanto, la fecha límite para el regreso del conjunto mural al Monasterio de Sijena es el 10 de mayo del 2027.