La exmujer de Koldo ratifica haber recibido dinero en efectivo de Ferraz, pero «siempre justificado»

La exmujer del ex asesor ministerial Koldo García, Patricia Úriz, a su salida del Tribunal Supremo Matias Chiofalo | EUROPA PRESS

La exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, ha admitido este lunes ante el Tribunal Supremo que el PSOE reembolsaba en efectivo los gastos que su por aquel entonces marido adelantaba para el exministro de Transportes José