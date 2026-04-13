La exmujer de Koldo ratifica haber recibido dinero en efectivo de Ferraz, pero «siempre justificado»
MADRID / COLPISA
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Patricia Úriz, que ha declarado por el caso mascarillas en el Supremo, afirmaba que adelantaba dinero a Ábalos en gestiones como comprarle tabaco, llevarle la ropa a la tintorería o adquirir billetes de tren para la familia13 abr 2026 . Actualizado a las 16:53 h.
La exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, ha admitido este lunes ante el Tribunal Supremo que el PSOE reembolsaba en efectivo los gastos que su por aquel entonces marido adelantaba para el exministro de Transportes José