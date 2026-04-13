Detenido un hombre que se había atrincherado tras un presunto asesinato de violencia de género en Córdoba

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional MARCOS MÍGUEZ

La Policía Nacional ha detenido durante la mañana de este lunes a un hombre de 65 años en el barrio de la Fuensanta, en Córdoba, por el presunto asesinato a puñaladas de una mujer. Aunque todavía se investigan las circunstancias, tanto la víctima como el presunto agresor estaban registrados en el Sistema VioGén, de seguimiento de casos de violencia de género, por lo que el caso se investiga en esta línea.

Los hechos han ocurrido en torno a las 9.00 horas de este lunes, cuando la Policía Nacional recibió una llamada avisando de la agresión a una mujer en su domicilio. Según las primeras pesquisas, el presunto autor se había atrincherado en el interior de un piso, ubicado en la calle Virgen de Luna, con un machete y tras haber inundado con gas pimienta el portal de la vivienda.

Al parecer, el sospechoso había sido denunciado el pasado viernes por la víctima y estaba citado este lunes en el juzgado, comparecencia a la que también debía acudir la mujer fallecida.

Actuación de los servicios de emergencia

Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Nacional y varias dotaciones de bomberos, que intervinieron en el operativo activado tras el aviso. La actuación de los servicios de extinción fue necesaria para facilitar el acceso a la vivienda, donde se encontraba atrincherado el presunto agresor. Una vez dentro del inmueble, los intervinientes confirmaron el fallecimiento de la mujer, sin que fuera posible ya ninguna actuación para salvarle la vida.

Teléfono contra el maltrato: 016