Adif cuestiona el informe de la Guardia Civil que apunta a la rotura de un carril como causa del accidente en Adamuz

Comparecencia del presidente de Adif este lunes Diego Radamés | EUROPAPRESS

El presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, ha cuestionado el informe de la Guardia Civil conocido hace unos días, en el que se apuntaba a la rotura de una vía como posible causa del accidente que tuvo lugar a mediados de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. El documento señala que los sistemas de prevención detectaron una caída de tensión 22 horas antes de la tragedia, una caída por debajo del umbral de alarma pero suficientemente sostenida en el tiempo como para despertar algún tipo de alerta. Sin embargo, Marco de la Peña ha matizado este señalamiento al asegurar que no existe ningún mecanismo por el que se pueda determinar la rotura de una vía. Ha expuesto que los circuitos de vía, en los que supuestamente saltó la alarma por la caída de tensión, no son una forma para determinar esta afección, sino que su función es «determinar el posicionamiento de los trenes». «Más allá de esta función, lo que se pueda obtener de estos sistemas son posibilidades, ayudas, características secundarias, pero que en ningún momento son fiables ni seguras», ha añadido.

Desde el punto de vista del presidente de ADIF, el documento aportado por la Guardia Civil a la jueza incorpora «interpretaciones incorrectas» sobre las medidas de prevención y los sistemas de supervisión de la red de alta velocidad. Y aunque ha calificado este informe de escrito «muy completo», ha insistido en que su interpretación se adentra en un terreno técnico «extraordinariamente complejo». Asimismo, ha señalado que el circuito de vía «es un sistema de registro, no de monitorización».

Caída de la tensión Según las conclusiones de la Guardia Civil, entre la detección de esta caída de tensión y la materialización del accidente transcurrió un intervalo de casi 22 horas (21 horas y 57 minutos). Este casi día entero hubiera permitido, según sostienen los investigadores, una intervención que podría haber evitado la tragedia, en caso de que la señal emitida por el sistema hubiera sido interpretada dentro de un marco operativo adecuado. Sin embargo, Marco de la Peña ha insistido en que este tipo de sistemas «no constituyen un mecanismo fiable para la detección de fracturas en el carril», por lo que considera que no existe ninguna prueba que confirme que se produjese tal afección en la vía. «Eso de que el carril estaba roto no lo puede saber nadie» sin las comprobaciones de laboratorio, ha señalado, al tiempo que ha pedido esperar a plantear hipótesis hasta que exista un informe pericial. «Hasta que no exista ese documento, todo son conjeturas», ha sostenido el máximo responsable de ADIF.

Además, ha expuesto que «aunque hubo una leve caída de la tensión —de 0,5 voltios—, siempre estuvo por encima del umbral de alerta». Por eso, el sistema no detectó anomalías. A pesar de que Marco de la Peña ha reconocido que esa caída de tensión puede ser causada por una fisura o por una rotura parcial, ha reiterado que en ningún caso es una prueba concluyente. Ha asegurado que «en múltiples ocasiones» se han producido roturas de vía sin que se haya detectado una caída de la tensión. Además, ha recordado que 19 maquinistas y una exploradora pasaron después de la caída de tensión y no encontraron nada, por lo que se ha mostrado disconforme respecto a la posibilidad de determinar la fractura de la vía como causa única del accidente. «Esa vinculación que se quiere hacer de que existe una detección en tiempo real de rotura de carril no es real», ha apuntado.

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Por otro lado, el máximo representante de la compañía ferroviaria ha asegurado que el método más fiable para detectar una rotura es la inspección de la vía bajo diferentes técnicas y que el uso de circuito de vía «no es recomendado o es una funcionalidad secundaria». «No existe en el mercado, ni con fiabilidad ni con homologaciones europeas, ningún sistema de detección de rotura de carril con circuitos de vía. Las herramientas pasan por la detección, inspección y auscultación», ha señalado. Respecto al mantenimiento de la vía, que también se ha puesto en cuestión por parte de los informes emitidos por la CIAF y por la Guardia Civil, ha sostenido, como ya ha hecho en otras ocasiones, que «no ha habido problemas de mantenimiento». Ha querido, así, descartar que el incidente del 18 de enero guarde algún tipo de relación con problemas en la red.