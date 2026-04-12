Prisión para el joven de 23 años que mató a un niño en Villanueva de la Cañada

Familiares y amigos del menor se concentraron el viernes en la plaza España de Villanueva de la Cañada para guardar un minuto de silencio por la muerte del niño. Rodrigo Jiménez | EFE

Una jueza de Móstoles (Madrid) ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, que falleció después a causa de las heridas.

Fuentes de la investigación han informado a Efe de que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven, que no ha querido prestar declaración ante la magistrada, fue arrestado hace unos días como presunto autor del crimen de David, un niño de 11 años, vecino de Brunete, que fue apuñalado el jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid). La Guardia Civil está buscando con perros detectores de restos biológicos el arma homicida, según han informado fuentes próximas a la investigación de estos hechos, que se produjeron cuando el menor fue a los servicios del centro cultural, al que había acudido a una clase de inglés.

En los aseos, el niño fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años que le asestó varias puñaladas y huyó, si bien horas después fue detenido por la Guardia Civil. Los servicios sanitarios lograron estabilizarlo y lo trasladaron al Hospital 12 de Octubre, pero acabó falleciendo a consecuencia de las heridas de arma blanca que tenía en el cuello, el tórax y la espalda. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas del jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso.

El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida, encabezó la mañana del viernes en la Plaza de España de la localidad un minuto de silencio para mostrar la consternación por este inexplicable crimen. «La mente humana es como es, y quien padece problemas, pues a veces son incontrolables y, en este caso, es lo que ha pasado», dijo el regidor a los periodistas sobre la mortal agresión, quien estuvo acompañado por su homóloga de Brunete, municipio donde residía el niño.