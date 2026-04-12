Pedro Sánchez y Begoña Gómez disfrutan del viejo Pekín

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, a su llegada a Pekín. Borja Puig de la Bellacasa / Pool Moncloa | EFE

Pedro Sánchez aterrizó este sábado en Pekín junto a su esposa, Begoña Gómez, para iniciar su cuarta visita consecutiva a China en los últimos cuatro años. Esta vez, las autoridades del gigante asiático han elevado el nivel de la cita calificándola de «oficial». Aunque la agenda del presidente del Gobierno no empezará hasta este lunes, tanto él como su mujer han aprovechado para visitar, de forma privada, varios puntos de la capital china.

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El sábado, tras tocar tierra, se pudo ver al matrimonio paseando, rodeados por guardaespaldas y por muchos curiosos, por la zona antigua de Pekín, que se caracteriza principalmente por los hutongs, callejones tradicionales que datan de las dinastías Yuan, Ming y Qing. También visitaron la torre del Tambor, un edificio histórico común en antiguas ciudades chinas, utilizado tradicionalmente para marcar las horas Al día siguiente, este domingo, Sánchez y su esposa visitaron el Palacio de Verano un parque situado a unos 12 kilómetros del centro de Pekín y que desde el año 1998 está considerado como patrimonio de la humanidad por la Unesco. Algunos medios locales se hicieron eco de la noticia. «El presidente vestía un traje azul combinado con vaqueros también azules y llevaba gafas de sol, luciendo muy elegante. Además, parecía incluso una estrella de cine», contaba uno de ellos en sus redes sociales.

Muestra de la importancia que concede China a esta visita es que su capital se encuentra plagada estos días de banderas españolas y chinas, especialmente la ruta que conecta el aeropuerto internacional con la plaza de Tiananmen. Moncloa, por su parte, tiene las máximas expectativas en esta visita, especialmente en un momento de tensión diplomática con Estados Unidos e Israel y con la salida aún en el aire del conflicto en Irán.

Precisamente, y debido al complicado contexto internacional, el presidente del Gobierno tuvo que buscar una ruta segura a través para alcanzar China. Con el espacio aéreo cerrado a las aeronaves occidentales y el conflicto aún latente en Oriente Medio, que marca las conexiones entre Europa y Asia, el avión oficial tuvo que hacer una parada técnica en Azerbaiyán. Si el vuelo despegó el viernes por la tarde desde España, no aterrizó hasta las 13.30 hora local de Pekín, casi 20 horas más tarde.

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Cátedra honoraria Se espera que Sánchez inicie mañana su agenda oficial, que comenzará con una visita a la Universidad de Tsinghua donde impartirá una conferencia a alumnos de ese centro y, posteriormente, mantendrá una reunión con expertos internacionales. Ese mismo día también visitará la sede de la tecnológica Xiaomi.

Más tarde, el presidente del Gobierno recibirá la Cátedra honoraria de la Universidad de la Academia China de las Ciencias (UCAS), un organismo con rango ministerial en el país asiático.

El plato fuerte de la semana llegará el martes, cuando el mandatario español sea recibido con honores en el Salón del Pueblo de Pekín, allí se entrevistará con el presidente Xi Jinping, que posteriormente le agasajará con un banquete. Ese día también estará presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El miércoles, último día de la visita oficial, Sánchez se reunirá con inversores chinos con la vista puesta en revertir el déficit de 40.000 millones de euros que España sufre frente a China en el comercio entre ambas naciones anualmente. También buscará proyectos que creen empleo y mejoren la cadena de producción a nivel nacional.