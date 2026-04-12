Mueren dos hombres al caer de un parapente en Guadalajara

Imagen de archivo de un parapente

Dos hombres han muerto este domingo tras la caída de un parapente en el paraje de La Muela, en Alarilla (Guadalajara). Según el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 17:49 horas e informaba de que un parapente que se había precipitado al suelo en la mencionada zona de vuelo. Como consecuencia de este accidente, dos varones, de los que no han trascendido más datos, han perdido la vida, informa Efe.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Azuqueca de Henares, un helicóptero medicalizado, una UVI y una ambulancia, que no han podido hacer nada por salvar su vida.