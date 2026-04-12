Fernández Díaz y Francisco Martínez, los enemigos íntimos que guardan el gran secreto de la Kitchen

El exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, a la izquierda, y su número dos, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, a la derecha. Javier Lizon | EFE

Fueron los máximos responsables del Ministerio de Interior y ahora son enemigos íntimos. Los dos únicos políticos sentados en el banquillo de los acusados de la operación Kitchen. Situados por orden de relevancia en la