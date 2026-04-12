Fernández Díaz y Francisco Martínez, los enemigos íntimos que guardan el gran secreto de la Kitchen
MADRID
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El exministro del Interior del PP y su número dos aparcan sus diferencias en la primera semana del juicio para salir indemnes pese al caudal de indicios13 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Fueron los máximos responsables del Ministerio de Interior y ahora son enemigos íntimos. Los dos únicos políticos sentados en el banquillo de los acusados de la operación Kitchen. Situados por orden de relevancia en la