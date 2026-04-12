Feijoo explotará la campaña contra el expolio fiscal en Andalucía

El presidente de Andalucía Juanma Moreno y el del PP, Alberto Núñez Feijoo en el Congreso del Partido Popular en Andalucía el pasado mes de noviembre. Julio Muñoz | EFE

El PP de Alberto Núñez Feijoo quiere explotar ante las elecciones andaluzas su campaña «Pagas más, recibes menos» para vincular a la exvicepresidenta y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, con «la corrupción» y el «infierno fiscal» del Gobierno de Pedro Sánchez, tras «más de cien subidas de impuestos desde el 2018».

«Montero está subida en todos los caballitos. La que más ha subido impuestos y más ha recaudado; la vicepresidenta del cupo y de la quita de deuda; y la vicepresidenta del rescate de Air Europa y Plus Ultra», han indicado fuentes del equipo de Feijoo a Europa Press.

En pleno juicio al exministro José Luis Ábalos por el caso de las mascarillas, los populares han subrayado que las revelaciones que están conociendo sobre presuntas «mordidas» y «bolsas de dinero negro en Ferraz» se produjeron con Montero como «número dos del PSOE». «Montero está metida en todos los asuntos controvertidos del sanchismo», han reiterado las mismas fuentes, que consideran que no hay «perfil más débil» para Andalucía que el de la que fue ministra de Hacienda durante casi ocho años.

Campaña en redes: «Lo que cruje son los impuestos de Sánchez»

En Génova buscan que en la campaña andaluza cale el mensaje de que la «fiscalidad agresiva» de Sánchez no ha servido para mejorar los servicios públicos, poniendo como ejemplo la rotura de la vía de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte a 46 personas y el apagón que se produjo en toda España el pasado 28 de abril tras los avisos ignorados.

El PP intensificará su ofensiva contra la «voracidad fiscal» de Sánchez en los próximos días. Por lo pronto, ya ha empezado a difundir un vídeo en redes sociales acompañado del siguiente mensaje: «No es tu espalda la que cruje, son los impuestos de Pedro Sánchez. Pagar menos, vivir mejor», asegura en la cinta una voz en off.

Junto a esa idea de que «la gente paga muchos impuestos y se gasta mal», los cargos populares van a incorporar con fuerza a su argumentario de campaña contra Montero los «enchufes, las sobrinas y las mordidas» que han salpicado al PSOE, según han agregado fuentes del equipo de Feijoo.

Las propuestas fiscales del PP

Esta misma semana, el secretario general del PP, Miguel Tellado, que recaló en Almería y Málaga, ya dejó vislumbrar esa línea de ataque al subrayar que la candidata del PSOE desde el Gobierno de España «ha provocado un daño tremendo a los andaluces con subidas masivas de impuestos», siendo además «partícipe de toda la corrupción del sanchismo y con sus ataques a la igualdad».

Feijoo y sus cargos aprovecharán sus visitas a Andalucía estas semanas para trasladar las medidas fiscales concretas que propone el PP para revertir la actual situación: bajar el IVA de los alimentos básicos al 5% mientras dure la guerra y reducir el IRPF desde el primer año de legislatura.

Además, el PP apuesta por bonificar los cuatro primeros años de IRPF a los jóvenes; eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros; no recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones en ningún territorio; y presentar un modelo fiscal adaptado al siglo XXI.

Mientras tanto, la dirección nacional del PP trabaja con los populares andaluces para perfilar la campaña electoral. Habrá una caravana propia de Feijoo como en otras elecciones autonómicas para «peinar más territorio con toda intensidad», teniendo en cuenta que es una comunidad grande con ocho provincias, han indicado las fuentes consultadas.

Feijoo ya se volcó hace cuatro años

También habrá despliegue de más cargos nacionales, especialmente del vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, el malagueño Elías Bendodo, y el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Ambos fueron consejeros con Juanma Moreno entre el 2019 y el 2022.

En la campaña andaluza de hace cuatro años, su debut electoral tras ser elegido el 2 de abril líder del partido tras una profunda crisis interna que acabó con el liderazgo de Casado, Feijoo ya se volcó de lleno en apoyo a Moreno con su propia caravana. Ambos solo coincidieron en algunos actos electorales con el objetivo de llevar el mensaje del PP a más rincones.

En la cúpula del PP admiten que la mayoría absoluta es «compleja» porque hay ocho circunscripciones pero no la descartan tras el aval de gestión que presenta Moreno en esta legislatura, y que, según fuentes populares, se ha ratificado tras el accidente de Adamuz el pasado mes de enero y de las inundaciones de febrero. «Confiamos mucho en el equipo de campaña de Juanma, confiamos mucho en su perfil como gestor, en su perfil como candidato», sostienen en Génova.

Fuentes del PP consideran que reeditar la mayoría absoluta de Moreno en la Junta de Andalucía dependerá del empuje de Vox en esta cita con las urnas y del reparto de restos en las ocho provincias andaluzas. «Vamos a gobernar, no hay alternativa a Moreno», sentencian en las filas del partido.