Detienen a un hombre tras la muerte de una mujer que cayó desde una terraza en Pamplona

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional MARCOS MÍGUEZ

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer, de 37 años, se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge. El suceso ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer, además de los agentes de la policía municipal, que ya han abierto una investigación para averiguar si el suceso tuvo lugar de una manera accidente o, si por el contrario, fue el detenido el que ha tenido algo que ver con el suceso, ya que tenía una orden de alejamiento de la víctima, según ha informado Efe.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la policía científica de la Policía Nacional, para realizar una inspección técnica del lugar de los hechos, y realizar las pesquisas necesarias para averiguar qué fue lo pasó.