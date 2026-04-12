Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña: «Illa se porta como un nacionalista lingüístico»
E. LA VOZ
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Considera que el castellano está «completamente excluido» en el sistema educativo catalán: «No se dan asignaturas en castellano, salvo la de lengua, que se imparte menos horas que el inglés»13 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El TSJ de Cataluña ha ordenado la aplicación de la sentencia dictada en septiembre que anula varios artículos del decreto de la Generalitat que blindaba el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza. El