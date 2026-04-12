Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña: «Illa se porta como un nacionalista lingüístico»

El TSJ de Cataluña ha ordenado la aplicación de la sentencia dictada en septiembre que anula varios artículos del decreto de la Generalitat que blindaba el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza. El

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