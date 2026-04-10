PP y Vox siguen sin acuerdo en Extremadura tras una reunión de más de seis horas

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola ASAMBLEA DE EXTREMADURA | EUROPAPRESS

PP y Vox siguen acercando posiciones de cara a un acuerdo de gobernabilidad en Extremadura. Pero la reunión celebrada este viernes en Mérida entre los equipos negociadores de ambos partidos volvió a terminar sin acuerdo tras seis horas de diálogo. El PP tiene prisa en cerrar un pacto antes de que la precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo ponga más dificultades sobre la mesa, pero los de Santiago Abascal prefieren administrar los tiempos y estirar el debate. La fecha límite para ese acuerdo, al igual que para el que está pendiente en Aragón, es el 4 de mayo. Rebasado ese plazo, sería inevitable convocar nuevas elecciones, que tendrían el 28 de junio como fecha más probable de convocatoria.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, señaló tras la reunión de este jueves que hay «entendimiento» entre ambos partidos y que desea que el acuerdo se cierre «cuanto antes». Pero no pudo concretar una fecha para ello. «Estamos trabajando muy bien», sostuvo, admitiendo que habrá nuevas citas, aunque no hay agenda cerrada por ahora.

Pese a la impaciencia por la falta de acuerdo, los populares tratan de evitar la confrontación directa con Vox y de no entrar en las provocaciones de sus potenciales socios. Preguntada por las declaraciones del portavoz de Vox en la Asamblea autonómica, Óscar Fernández, que dijo que si hay nueva presidenta de Extremadura será «porque le dé la gana a Vox», Guardiola restó hierro: «no pasa nada». «Yo no voy a entrar en ningún tipo de provocación. Solo quiero que haya un acuerdo bueno para Extremadura y en eso estamos todos», señaló.

«Habrá un acuerdo seguro»

Óscar Fernández indicó que la reunión había «ido muy bien». «Estamos contentos y somos optimistas», señaló, incidiendo en que hay que «seguir trabajando para que Extremadura tenga el mejor gobierno posible y los mejores presupuestos posibles». «Estoy convencido de que se alcanzará un acuerdo. Habrá un acuerdo seguro, porque las dos partes tienen toda la voluntad del mundo para que lo haya, por lo tanto lo tiene que haber y lo habrá», concluyó.

«Las conversaciones se encuentran en una fase avanzada y, en un clima de colaboración y responsabilidad, tanto PP como Vox están centrándose en la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato, así como los plazos y la financiación que las hacen viables», señalaron el PP y Vox en idénticos comunicados, lo que da idea de que las posiciones están ya muy cercanas.

El mensaje conjunto afirma también que los dos partidos «quieren manifestar su satisfacción con la marcha de las conversaciones y confían en poder resolver pronto los asuntos pendientes, con el fin de alcanzar el mejor acuerdo posible para garantizar la estabilidad política e institucional que Extremadura necesita». Aclaran además que ha habido varios encuentros en las últimas semanas. «La mayoría de ellos sin trascendencia pública, pero siempre en un clima de comunicación, colaboración y entendimiento mutuos», señalan.

A la cita de Mérida se desplazó por parte del PP la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijoo, Marta Varela, mientras que el secretario general del partido, Miguel Tellado, se conectó por vía telemática al tener un acto previsto en Málaga. A la reunión, además de María Guardiola y Óscar Fernández, asistieron por videoconferencia la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, y el portavoz nacional de Energía, José María Figaredo.

PP y Vox insisten en que no se ha hablado todavía de un reparto de carteras en un hipotético gobierno, pero se da por hecho que Vox asumirá Agricultura e Industria y una vicepresidencia sobre Inmigración y Seguridad.