María Jesús Montero pierde el pulso con el PSOE de Cádiz, que relega en la lista a su jefe de campaña

La exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata por el PSOE andaluz a la Junta, María Jesús Montero, durante la reunión del comité director autonómico del partido. NACHO FRADE / EUROPA PRESS

María Jesús Montero mantuvo el pulso hasta el último momento con la dirección provincial del PSOE en Cádiz para imponer como cabeza de lista en esa circunscripción a su jefe de campaña, Fernando López Gil, concejal en el Ayuntamiento de San Fernando y hombre de su total confianza. Pero al final lo perdió. La exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a la Junta llegó a anunciar una enmienda a la propuesta que había hecho la ejecutiva del PSOE de Cádiz, liderada por Juan Carlos Ruiz Boix.

Pero finalmente, tras intensas negociaciones y apurando los plazos, Montero tuvo que ceder y la lista será la que había propuesto la ejecutiva díscola tras las votaciones en las asambleas locales. El cabeza de cartel será el secretario de organización del PSOE provincial, Juan Cornejo, mientras que el hombre de confianza de Montero es relegado al puesto número tres, en una señal evidente de debilidad interna.

Tensiones en el partido

Un giro de guion inesperado después de que el comité de listas del PSOE andaluz hubiera anunciado, ya comenzada la tarde, que López Gil iría en el número uno y Cornejo en la tercera posición, tal y como planteaba la extitular de Hacienda. Lo ocurrido muestra la tensión entre diferentes sectores del PSOE andaluz tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de imponer como candidata a la Junta a Montero, cuya autoridad queda cuestionada.

Cornejo, que es hijo del que fue secretario de organización del PSOE andaluz en la etapa de Susana Díaz, rechazó ir como número tres y llegó a renunciar a ir en ningún puesto en la lista, acusando a la ejecutiva autonómica de no respetar la decisión de la militancia.

Cádiz y Jaén fueron las dos provincias en las que Montero no había logrado consensuar las direcciones provinciales durante el pasado proceso de congresos del año pasado. Tras su derrota de este viernes, Montero dio las gracias en su discurso ante el comité director «a las personas que no son las números uno» y especialmente a quienes «por el acuerdo han decidido dar un paso atrás y no ir en los primeros puestos», en alusión a su candidato, López Gil.