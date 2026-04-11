El efectivo que afloró en Ferraz por la trama de las mascarillas

Javier Romero Doniz
Javier Romero LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Trío de acusados. El empresario y comisionista Víctor de Aldama junto al exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García compartiendo el banquillo de los acusados del Tribunal durante la primera sesión del juicio que comenzó esta semana.
Trío de acusados. El empresario y comisionista Víctor de Aldama junto al exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García compartiendo el banquillo de los acusados del Tribunal durante la primera sesión del juicio que comenzó esta semana. TRIBUNAL SUPREMO

El juicio contra Ábalos por contratos en la pandemia supone a la vez la cartografía de la corrupción en el Gobierno y en la sede del PSOE con dinero de sobornos en bolsas y de pagos opacos en sobres

12 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hay juicios que son trámites necesarios por el cumplimiento del Estado de Derecho y para demostrar en vista oral la rotundidad de las pruebas contra los acusados. Las tres sesiones celebradas esta semana en el

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy