El efectivo que afloró en Ferraz por la trama de las mascarillas
LA VOZ
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El juicio contra Ábalos por contratos en la pandemia supone a la vez la cartografía de la corrupción en el Gobierno y en la sede del PSOE con dinero de sobornos en bolsas y de pagos opacos en sobres12 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hay juicios que son trámites necesarios por el cumplimiento del Estado de Derecho y para demostrar en vista oral la rotundidad de las pruebas contra los acusados. Las tres sesiones celebradas esta semana en el