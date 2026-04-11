El efectivo que afloró en Ferraz por la trama de las mascarillas

Trío de acusados. El empresario y comisionista Víctor de Aldama junto al exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García compartiendo el banquillo de los acusados del Tribunal durante la primera sesión del juicio que comenzó esta semana. TRIBUNAL SUPREMO

Hay juicios que son trámites necesarios por el cumplimiento del Estado de Derecho y para demostrar en vista oral la rotundidad de las pruebas contra los acusados. Las tres sesiones celebradas esta semana en el