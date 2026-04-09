«Van a rodar cabezas», la manera de presionar de Koldo para proteger a Miss Asturias

Koldo García, en una imagen de archivo FERNANDO VILLAR | EFE

El polémico contrato de Claudia Montes, ex Miss Asturias en el año 2017, en la empresa pública Logirail, dependiente de Renfe, siguió coleando este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas. Después de que en la jornada del miércoles dos exdirectores generales de la compañía se contradijeran sobre el hecho de que la amiga del exministro José Luis Ábalos no acudiera a trabajar, este jueves fue el exgerente de la zona norte de la compañía, Enrique Martínez Torres, quien arrojó e luz sobre las peculiares formas empleadas por Koldo García, exasesor de Ábalos, para conseguir que no se importunara a Montes, supuestamente enchufada en la empresa.

«Fueron amenazándome, o amenazando en general a la directiva de Logirail, diciendo que se estaba tratando mal a esta señora y que iban a rodar cabezas», aseguró que le dijo Koldo cuando se abrió un expediente a Montes por no acudir a su puesto de trabajo en Asturias durante más de ocho días. Hasta en dos ocasiones, según relató, recibió llamadas telefónicas del asistente de Ábalos para presionarle.

Aspavientos de Koldo

Mientras el exdirectivo de Logirail hacía estas declaraciones como testigo, Koldo García mostró su enfado con lo que estaba diciendo, negando con la cabeza, haciendo aspavientos y agitando los papeles en los que tomaba notas desde el banquillo de los acusados.

Cuando se preguntó a la amiga de Ábalos por qué no acudía a su puesto de trabajo, esta respondió que Koldo García le había indicado que no necesitaba hacerlo. «Cuando la llamo, ella me justifica que el señor Koldo le ha dicho que no tenía que ir a trabajar», relató el testigo. Tras esto, Martínez reportó la situación a sus superiores en la empresa, lo que dio lugar al expediente sancionador contra Montes.

El entonces director gerente de Logirail, José Ángel Menéndez, ya declaró en la sesión del miércoles que, tras abrir personalmente ese expediente, fue apartado de su cargo y trasladado a otro en el que no tenía responsabilidad sobre Montes. Y, cuando se le preguntó si relacionaba ese traslado con la apertura del expediente a la amiga de Ábalos, indicó que nadie le dio nunca una explicación de los motivos.

Se le acabó subiendo el sueldo

Su sucesor en el cargo, Óscar Gómez Barbero, fue más complaciente en su declaración con las quejas de la amiga de Ábalos, hasta el punto de justificar que no acudiera a trabajar porque el lugar que se le había asignado para desarrollar su labor no era «adecuado», ya que estaba «en una planta baja junto a una escalera». Pero Gómez Barbero no solo cambió de ubicación a la amiga de Ábalos, sino que le asignó otro puesto de mayor categoría y le subió el sueldo. Tanto él como el expresidente de Renfe Isaías Táboas, que también se ocupó de un asunto tan nimio en una empresa de más de 20.000 empleados, negaron haber recibido presiones de Koldo García.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Montes fue contratada de forma «ilegal» gracias a la «influencia» de Ábalos y la «relevante colaboración» de Koldo García.